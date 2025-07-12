Dünya Savate Şampiyonasında altın madalya kazanan Cem Yurtsever bu başarısına katkılarından dolayı antrenörü Şahin Güler’e teşekkür etti.

Geçtiğimiz hafta Bulgaristan’da yapılan Savate Fransız Boksu Dünya Şampiyonasında mücadele eden Cem Yurtsever Fas, Fransız ve Ermenistan’lı rakiplerini yenerek şampiyonluğu kazandı.

Cem Yurtsever Dünya Şampiyonasında altın madalya kazanmasında ve bu noktaya gelmesinde büyük katkı veren antrenörü Muay Thai 5. Kademe Teknik Direktörü Şahin Güler hocasına sonsuz teşekkürler etti.

Şahin Güler ise sporcusunun elde ettiği bu başarısı ile gurun duyduğunu belertilerek Fransa’da yapılacak yapılan profesyonel gala maçında başarılar diledi.