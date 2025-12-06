Bir ekmek fırını, bozuk para problemini aşmak için ilginç bir kampanyaya imza attı.

İşletme, 100 TL bozuk para getirene iki ekmek hediye ediyor.

Sivas’ta bir fırın, yaşanan bozuk para sıkıntısına ilginç bir yöntemle çözüm aradı. 1 TL ve 50 kuruştan oluşan toplam 100 lira bozuk para getiren vatandaşlara iki ekmek hediye eden işletmenin başlattığı bu uygulama kısa sürede dikkat çekti. Para üstü verirken yaşanan aksaklıkları azaltmayı hedefleyen kampanya, vatandaşların da ilgisini çekti. Kampanyayı duyan bazı vatandaşlar bozuk para biriktirerek fırına gelirken, uygulamanın bozuk para temininde kolaylık sağlasa da problemi tam olarak çözmediği belirtildi.

Kampanya ile ilgili konuşan fırın çalışanı Mustafa Musab Karakaya, "Bir ekmek 12.5 TL. Bu nedenle bozuk para konusunda sorun yaşamaya başladık. Temin etmek için bankalara, diğer esnaflara ulaşmaya çalıştık ama onun da bir sınırı oluyor. Daha önce böyle bir kampanya yapmıştık, gayet işe yaramıştı. Tekrar deneyelim, neden olmasın dedik ve kampanyamızı yeniden başlattık. Müşteriler 1 lira ve 50 kuruş şeklinde yüz lira getiriyor, hem bozukluklarını tümletiyoruz hem de iki ekmek hediye ediyoruz.

Bozuk para sorununu bu şekilde çözüyoruz. Hem bizim için hem de müşteriler için güzel bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Bazı müşteriler bir sefer gelmekle kalmadı, 3 veya 4 defa geldiler. Bazıları memnun olduğunu belirtti, ’Ne iyi ettiniz, bozukları ne yapacağımı bilmiyordum. Hem paramı tümlediniz hem de iki ekmek verdiniz’ dedi. Biz de teşekkür edip, bozuk para sorunumuzu çözdüklerini söyledik" dedi.