Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda düşüşle ilgili takvim vererek, 2024'ün ikinci yarısında belirgin etkileri görüleceğini, 2025'te ise çok daha düşük seviyeler olacağını belirterek, "2026'da ise tek haneli enflasyona yeniden ulaşacağız ve bu konuda kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Cevdet Yılmaz, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırına ilişkin, son kararın temmuz ayında verileceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

Bu yılın ortasına kadar geçerliliği var, temmuza kadar süremiz var. Yaklaştığı zaman bir etki değerlendirme yapılacak, artılarına, eksilerine bakılacaktır. Enflasyonun gidişine, kiralardaki gidişata, hepsine bakılarak bir karar verilecektir.