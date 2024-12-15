PARA YÖN MÜ ÇEVİRECEK?

Son birkaç yıl özelinde bakıldığında franchise sistemine yatırım yapanlar mevduat, döviz ve arsaya göre daha çok kazanıyor. Dünya Gazetesi'nin haberine göre; borsanın ivme kaybettiği, altının dalgalı seyrettiği, dövizin ise artık neredeyse sabit kaldığı ortamda enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyenlerin, önümüzdeki dönemde faizlerin de düşeceği dikkate alındığında, paralarını işe yatırma eğiliminde olacağı tahmin ediliyor.

Franchise modelinin yüksek getirisine dikkat çeken uzmanlar, parayı işe yatırıp, para kazanma döneminin geldiğini belirtiyor. 500 bin liraya açılacak bir çiğköfte işletmesinin ilk aydan itibaren 50 ile 150 bin lira arasında kazanç getirebileceğine dikkat çekiyor.