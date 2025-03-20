Konya’da yapılan Okul Sporları Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında TED Koleji sporcuları madalyaya devam ediyor.

İlk gün iki gümüş madalya kazanan Çorumlu sporcular ikinci günde iki altın bir gümüş ve bir bronz madalya kazandılar.

Deniz Ece Dugan Şampiyonayı iki altın bir gümüş madalya kazanarak başarılı şekilde tamamladı. İlk gün yapılan yarışmalarda Çorum TED Koleji öğrencilerinden Deniz Ece Dugan Yıldızlar, Doruk Can ise küçüklerde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

İkinci gün sabah seansında yapılan yarışmalarda 50 metre çift palette Deniz Ece Dugan 22 rakibi ile girdiği zorlu mücadeleyi 24,46’lık derecesi ise birinci bitirerek altın madalyanın sahibi oldu. Aynı yarışmada Asya Akoğlu ise 26.00’lık derecesi ile üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

100 metre çift paletli Türkiye Şampiyonasında Deniz Ece Dugan şampiyonadaki ikinci ikinci altın madalyayı kazanırken ayrı yarışmada Doruk Can ise ikinci olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Çorum TED Koleji sporcuları şampiyonayı iki altın bir gümüş ve bir bronz madalya ile tamamladılar.