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Esenyurt'ta Aytaç E. adlı vatandaşın kirasını ev sahibi 3 katına çıkarmak istedi.

Asgari ücretle çalışan Aytaç E. bu zammı kabul etmeyeceğini söyleyince ev sahibi evden çıkmasını istedi, Aytaç E. reddetti.

İş çıkışı metrobüsten inerek evine giden Aytaç E.’nin önü, kendisini bekleyen ev sahibi Ali E. ve oğlu Aşur E. tarafından kesildi.

Bir anda saldıran baba ve oğul, kiracılarını sokak ortasında tekme tokat dövdü.

Aytaç E., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken baba ve oğul gözaltına alındı.