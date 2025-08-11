Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde devam eden altyapı ve inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Bir süre önce kooperatifi ziyaret eden Başkan Aşgın, inşaat seviyesi bitim aşamasına gelen bölümlerin biran önce bitirilmesi ve esnafların siteye taşınması için söz vermişti. Aşgın, verdiği söz üzerine Çorum Belediyesi tarafından Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nde su ve kanalizasyon altyapısı çalışması başlatıldı ve halen de devam ettiriliyor.

AŞGIN, ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Aşgın, bugün sabah saatlerinde de inşaat alanında inceleme yaptı. İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri halit Bölükbaş, Numan Özçetin, yüklenici firma yöneticileri İrfan Yaşar ve Çağrı Yaşar ile birlikte inşaat alanını gezen Başkan Aşgın, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

EYLÜL AYINDA TOPLAM 250 İŞYERİ TAŞINMAYA HAZIR HALE GELECEK

Aşağı Sanayi Sitesi’nin boşaltılmasının Çorum için büyük önem taşıdığının altını çizen Aşgın, 15 Eylül tarihine kadar Zanaatkarlarda altyapı çalışmalarının bitirilip, 250 civarında işyerinin de bitirilerek hazır hale getirilmesini istedi.

AŞGIN’A ESNAFTAN TEŞEKKÜR

İncelemeler sırasında siteye taşınan bazı işyeri sahipleri de Başkan Aşgın’ın yanına gelerek, “Başkanım Allah sizden razı olsun. Verdiğiniz destekten dolayı sizlere çok teşekkür ederiz” dediler.

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı da Belediye Başkanı Aşgın’ın da desteği ile Çorum’a bölgenin en büyük sanayi sitesini kazandıracaklarını belirtti. Aşgın’ın her zaman ve her konuda esnafın yanında olduğunu ve Çorum esnafı için büyük bir şans olduğunu ifade ederek Aşgın’a kooperatife verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.