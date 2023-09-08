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Tarihi Şehir Meydanı projesi kapsamında Ziraat Bankası’nın yıkımı gerçekleştirildi.

Tarihi Şehir Meydanı projesi kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın katılımıyla Ulucami'nin yanındaki Ziraat Bankası'nın yıkımı için tören düzenlendi. Törende yıkım için iş makinesinin başına Yusuf Ziya Yılmaz geçti.

Törende konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ‘Tarihi Kent Meydanı’ projesiyle ilgili çalışmaların adım adım devam ettiğini söyledi.

3 ay içinde burada başkan bir meydan olacağını aktaran Aşgın; “Tarihi Meydan projemizi 2 etaba böldük. Halk Bankası’nın yıkıldığı yerden Ziraat Bankası’na kadar olan 6 500 metrekarelik alanı ilk etap olarak planladık ve ihalesini yaptık. Önümüzdeki hafta firma ile sözleşmemizi imzalayıp, 3 ay içinde meydan projemizin bu kısmını tamamlamış olacağız. Tarihimize, kültürümüze, şehrimizin dokusuna uygun güzel bir proje olacak. Ziraat Bankası binasının yıkımı ile projemizin önündeki bir büyük engeli daha kaldırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz; “Şehirciliğin tarihi kadimden bu yana geliyor ama belediyeceliğin insana dokunur hale geldiği tarih ise 1994 yılıdır. Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönem ile birlikte Türkiye’de belediyecilik anlayışı değişti. Ondan sonra hizmet belediyeceliği, gönül belediyeceliği ve sosyal belediyecilik gibi aşamalarla bugüne kadar şehirlerimizi bir baştan bir başa inşa ve ihya etme mücadelemiz devam ediyor.” diyerek Tarihi Yeni Şehir Meydanı projesinin Çorum ve Çorum halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.