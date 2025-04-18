Çorum Bal Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Odabaş, yaşanan zirai donun ardından bal üretimi ve arı popülasyonunun da tehlikeye girdiğini belirtti.

Türkiye genelinde etkili olan ani don olayının, tarım sektörünü olumsuz etkilerken en büyük darbeyi de arıcılık sektörünün aldığını kaydeden Çorum Bal Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Odabaş, “Özellikle erken çiçek açan meyve ağaçları ile nektar sağlayan bitkilerin don nedeniyle zarar görmesi sonucu, arılar yeterli besin kaynağına ve yavrularını besleyecek polene ulaşamaz hale geldi. Normal şartlarda bu dönemde doğada bol miktarda nektar bulunması gereken bölgelerde, çiçeklenme sürecinin don nedeniyle kesintiye uğraması arıların yeterli besin toplayamamasına yol açtı. Birçok arıcı, bazı kovanlarda bal üretiminin neredeyse sıfıra indiğini, bazı kolonilerin ise tamamen söndüğünü bildiriyor. Mart ayında havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte ağaçlar çiçek açtı, arılar çalışmaya başladı. Ancak Nisan ayı başında yaşanan ani don, çiçeklenmeye ciddi zarar vererek arıların dışarı çıkıp yiyecek bulamayacak duruma gelmesine neden oldu. İklim krizinin bu şekilde devam etmesi durumunda, hem arı popülasyonunda ciddi düşüşler yaşanması hem de bal üretiminin tehlikeye girmesi kuvvetle muhtemeldir” dedi.

Bal Üreticileri Birliği olarak, bu zor dönemde üreticilere gerekli destekler sağlanmadığı takdirde, koloni kayıpları, bal üretiminde azalma ve ciddi ekonomik zararlarla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunduklarını dile getiren Erdal Odabaş, “Devletin bu tür afetlerde sağlayabileceği destekler, arıcının sürdürülebilirliğini sağlamak ve tarımsal üretimi korumak adına büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Erdal Odabaş, bal üreticilerine yönelik talep ettikleri şöyle sıraladı:

“Yem ve Şeker Desteği: Don sonrası nektar ve polen yetersizliğine karşı, arıcılara besleme şurubu ve şeker desteği sağlanmalıdır.

Arıcılık Sigortasında Don Teminatı: TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) kapsamına don olaylarının etkileri ve arı hastalıkları dahil edilmeli, mevcut poliçelere don riski eklenmesi teşvik edilmeli ve prim desteği artırılmalıdır.

Kredi Erteleme ve Faizsiz Kredi İmkanı: Zarar gören arıcıların Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ’ne olan borçları faizsiz olarak ertelenmeli; yeni sezona hazırlık için sıfır faizli veya düşük faizli işletme kredileri sağlanmalıdır.

Gezginci Arıcılığa Lojistik Destek: Don olayının etkili olduğu bölgelerden daha sıcak bölgelere arı taşımak isteyen gezginci arıcılara lojistik destek sağlanmalıdır.”

Türkiye’nin bal üretimini ve arıcılığını koruyabilmek için bugünden adım atmanın şart olduğunun altını çizen Odabaş, bu desteklerin sağlanmasının, yalnızca arıcıyı değil, tüm tarımsal üretim zincirini ayakta tutacağını belirterek sözlerini tamamladı. (Haber Merkezi)