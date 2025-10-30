Türk futbol kamuoyunun gündemine bomba gibi düşen bahis skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen hakem Zorbay Küçük, soluğu adliyede aldı.

Küçük, adliyeye giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Zorbay Küçük, hakemlik kariyeri öncesinde ve sonrasında hiçbir şekilde bahis sitesine üye olmadığını ve bahis oynamadığını söyledi.

Zorbay Küçük, ayrıca "Benim adıma T.C. ile açıldığı için, kendi adımıza olmadığı için hesaplardan şikayetçi olduk." dedi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Küçük, adliye önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ki hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmam yasak. Ancak şu an çok olağanüstü bir durum var. Bu yüzden bu yapacağım açıklamayı da bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye düşünüyorum. Hem kurumu korumak hem de kendimi korumak adıma....

"HAYATIMDA HİÇBİR BAHİS SİTESİNE ÜYE OLMADIM"

Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım. Sadece futbol değil, hiçbir spor dalıyla ilgili...

"GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN GELDİK"

Şu anda gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik, gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun ve ayrıntılı anlatmak isterim ama yapamam, mesleğim gereği bu kadarlık yapabiliyorum. Benim adıma T.C. ile açıldığı için, kendi adımıza olmadığı için hesaplardan şikayetçi olduk."

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı.

Zorbay Küçük'ün ifadeye çağırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi, başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin bahis sitelerini üyeliği olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir. "

NELER OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına dair yaptığı açıklamaların ardından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu'nun söylemlerini ihbar kabul edip çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

Başsavcılık; bahis skandalına ilişkin son 5 yıllık MASAK raporları, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurt içi ve yurt dışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmeye başlandığını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

Listede Süper Lig ve 1. Lig maçlarını yöneten 7 üst klasman hakemi yer almıştı.

Bu isimlerin yanı sıra, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi, 94 de klasman yardımcı hakemi PFDK'ya sevk edilmişti.