Çorum'da mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na ait Çepni Mahallesi'ndeki (Şehir Stadyumu yanı) ticaret alanı işaretli 20 bin metrekare büyüklüğündeki arsa ihaleyle satışa çıkarıldı.
Muhammen bedeli 303 milyon 553 bin lira değerindeki arsanın satış ihalesi 19 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına e-Devlet ile https://sgk.gov.tr/ sitesinde ihaleler sekmesinde bulunan “Gayrimenkul Satış İhaleleri” içerisinde yer alan https://net.sgk.gov.tr/EIhale/ adresine giriş yapılarak ihaleye başvuru yapılabilecek.
Muhabir: Fatih Battar