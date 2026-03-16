Arca Çorum FK Trendyol 1.Lig'in 31.haftasında evinde Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın Bitlisli hakemi olmayan penaltıdan önce Erokspor'a beraberliği yakalattı ardından Çorum FK'nın nizami golünü iptal etti.

Resmen hakem katliamına uğrayan kırmızı siyahlılar, yapıya rağmen 90+2. dakikada Samudio'nun golüyle maçı kazanarak şampiyonluk yolunda kritik zafere imza attı.

Maç sonunda verdiği skandal kararlarla maçın önüne geçen hakem Oğuzhan Aksu'ya büyük tepki gösterildi.

Kırmızı siyahlılar bu sonuçla puanını 59'a yükseltti ve lider Erzurum ile puan farkını 7'ye düşürdü.

Kırmızı siyahlılar haftaya Iğdır FK'ya konuk olacak.