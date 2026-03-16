Arca Çorum FK, bugün saat 16:00'da kritik maçta Esenler Erokspor'u konuk ediyor.

Karşılaşmanın başlamasına yaklaşık 1 saatten az bir süre kalırken, ilk 11'ler belli oldu.

Mame Thiam ve Üzeyir Ergün sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almazken, Sırp futbolcu Daniel Aleksic de maç kadrosunda yer almadı.

ÜZEYİR'İN YERİNE ATTAMAH, ZUBAİRU MAÇ KADROSUNDA

Sakat olan Üzeyir'in yerine Attamah oynarken, geçtiğimiz haftalarda maç kadrosuna bile alınmayan Zubairu ise yedek kulübesinde forma şansı bekleyecek.

İŞTE İLK 11

Çorum FK'nin Erok maçı ilk 11'i şöyle; "Sehic, Arda, Sinan, Erkan Attamah, Fredy, Ahmet, Pedrinho, Serdar, Burak Samudio"