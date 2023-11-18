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Bakırköy’de motosikletle bir kuyumcunun önüne gelen maskeli ve kapüşonlu 4 soyguncu, uzaktan kumandayla kepengini açtıkları işyerinden 1 dakika içerisinde 7 milyon lira değerinde mücevherat çaldı. Soygun anları kameralara yansırken, polis şahısların peşine düştü.

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Bakırköy Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı 2 ayrı motosikletle gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 soyguncu, kuyumculuk yapan işyerinin kepengini önceden kopyalanmış uzaktan kumanda ile açtı.

7 milyon lira değerinde mücevherat soygunu

Ardından içeriye giren şahıslar tezgahta bulunan 7 milyon lira değerindeki altın ve pırlantaları yaklaşık 1 dakika içerisinde çaldı. Çaldıklarını yanlarındaki getirdikleri bir çantanın içerisinde boşaltan soyguncular, ardından geldikleri motosiklete binerek kayıplara karıştı.

Polis soyguncuların peşine düştü

Soygun anları kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından alarmın çalması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede işyerinin soyulduğu tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)