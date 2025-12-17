Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programına katılan İsmail Saymaz, merak yaratan Fevzi Çakır'ın istifasının perde arkasını aktardı. Show TV Ankara temsilcisi Fevzi Çakır ile istifası sonrasında konuşan İsmail Saymaz, şu bilgileri verdi:

-"Fevzi bana dedi ki: ‘Ben zaten bir buçuk aydır ayrılmak istediğimi söylüyordum. Çünkü bu iklimin, bu şeyin dışına çıkmak istiyordum"

İSTİFANIN PERDE ARKASI BİR VİDEO...

Fevzi Çakır'ın rahatsızlığının sebebi kendisine yönelik bir süredir devam eden yıpratma ve karalama girişimleri olmuş. Bunun merkezinde de bir video var. Bu videoyu Mehmet Akif Ersoy'un dağıttığına inanıyor. İsmail Saymaz şu bilgiyi verdi:

-"Bu videonun Mehmet Akif Ersoy tarafından gezdirildiğini, sağda solda dolaştırıldığını söyledi. Dolayısıyla böyle bir yapılanmanın zaten hedefinde olduğunu anlattı. Videoda ne vardı?

-2023 yılı Mayıs ayında Cumhurbaşkanı seçim öncesinde seçimin tahmini üzerine görüşü soruluyor. O da Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanacağını düşünüyor. ‘İyi de bunu o günlerde düşünen çok sayıda insan vardı. Yani pekala olabilirdi’ dedi"

-Bu video Mehmet Akif Ersoy’dan Sabah yazarı Dilek Güngör’e nasıl gidecek ki bu yani? Fevzi, Mehmet Akif Ersoy göndermediyse gitmez. Dolayısıyla Fevzi Çakır, bunun da kendisine dönük siyasi bir operasyon olduğunu söylüyor

Mehmet Akif Ersoy'un yeni avukatı

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu testi pozitif çıkınca avukatını değiştirdi. Ersoy'un anlaştığı yeni avukat Hüseyin Kaya... Hüseyin Kaya Dilan Polat'ın da avukatıydı. Avukatın Milli Görüş geleneğinden olduğunu belirten İsmail Saymaz, şunları söyledi:

-"Hüseyin Kaya'nın eskiden AK Parti ya da Milli Görüş'e yakın olması ya da ailesinden bazı bireylerin yargıda bulunmuş olması mı tercih edilmesinin sebebi bilmiyorum. Ben şahsen kendisini tanıyorum. Diyaloğum da var. AK Partili olduğunu söyleyemem. Ancak yargı bürokrasisinde bazı ilişki yakınlıkları var. Ya da geçmişte öyle bir siyasi, yani Milli Görüş geleneğinden olduğu için bir tesiri olur ümidiyle mi bu dosyaya dahil oldu bilmiyorum. Ancak tabii daha önceden Dilan Polat'ın avukatlığını yaptığı, bugün de Mehmet Akif Ersoy'un avukatlığını aldığı anlaşılıyor"

FEZVİ ÇAKIR'IN İSTİFASINI DUYURDUĞU AÇIKLAMA

13 yıldır çalıştığı kurumdan istifa eden Fevzi Çakır, kararını açıkladığı açıklamasında dikkat çeken şu satırları yazdı:

- "Her profesyonel yapıda olduğu gibi, yönetim değişiklikleri sonrasında organizasyonel yapılanmanın ve ekip tercihlerinin değişmesi doğaldır. Bu nedenle, uzun yıllardır görev yaptığım medya kuruluşunun TMSF’ye devrinin ardından, herhangi bir yeni görev talebim olmadığını kendilerine bildirmiştim. Yeni yönetimimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda, bir süre daha görevimi uyum içerisinde sürdürdüm.

-Bununla birlikte, kurumumuz dışında da uzantıları bulunan organize bir yapı karşısında yaklaşık 1,5 yıl boyunca yoğun ve yıpratıcı bir mücadele verdim.

-Bugün gelinen noktada gerçekler net biçimde ortaya çıkmıştır.

-Buna rağmen üzgünüm; zira böyle bir sonucu, “onlar için dahi” istemeyecek bir karaktere sahibim.

-Makamlar gelip geçicidir. Ben gazeteciyim. Bu meslekte makamlarla var olmadım. Hayatım boyunca gazetecilik dışında herhangi bir gelirim olmadı. Emeğimle, alın terimle bu noktaya geldim. Hamdolsun alnım ak, başım diktir. Bu nedenle, yeni bir ufuk açmak ve bir süre dinlenmek, benim için de anlamlı ve doğru bir adım olacaktır.

-Tüm bu değerlendirmeler ışığında; 13 yıldır büyük emek verdiğim kurumumdan, hiçbir baskı ya da yönlendirme olmaksızın, tamamen hür irademle ve yönetimin yeni organizasyon yapısını rahatlatmak amacıyla istifa ediyorum.