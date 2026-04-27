Hattuşaspor alt yapısı Antalya dönüşünde Konyaspor tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut tarafından misafir edildi.

İlhan Palut ile birlikte 3 yıl Hatayspor’da forma giyen Kenan Aşkan takım arkadaşını ziyaret etti.

Hattuşaspor’un kurucularından ve bu sezon Suvermez Kapodakyaspor’da başladığı Teknik Direktörlük görevine Diyarbekirspor’u ligde tutarak başarı ile devam eden Kenan Aşkan halen Konyaspor’da görev yapan Teknik Direktör İlhan Palut’un misafiri oldu.

Antalya’da katıldıkları turnuvada zorlu rakiplerini yenerek şampiyonluk kupasının sahibi olan Hattuşaspor takımı teknik heyet, sporcular ve velileri dönüşte Konyaspor tesislerinde İlhan Palut ile bir araya geldiler. Kenan Aşkan ve İlhan Palut ziyaret sırasında eski günleri yad aderken genç teknik adam İlhan Palut minik futbolcuları başarısından dolayı tebrik etti ve nasihatlarda bulundu.

Kenan Aşkan eski takım arkadaşına misafirperverlii için teşekkür etti ve ligin kalan maçlarında başarılar diledi.