TÜRK-İŞ, DİSK, KESK ve Birleşik Kamu-İş 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Kadeş Meydanı’nda halaylarla kutladı.

Devlet Tiyatro Salonu toplanan sendika üyeleri sloganlarla mitingin yapılacağı Kadeş Meydanına kadar yürüdü.

Türk-İş Çorum İl Temsilcisi İhsan Üçtepe, 1 Mayıs’ın emeğin değeri, dayanışma ve ortak mücadelenin simgesi olduğunu belirterek, dünyanın dört bir yanında işçilerin insanca yaşam koşulları ve alın terinin karşılığını alabilmek için seslerini yükselttiğini ifade etti.

Geçim şartlarının her geçen gün zorlaştığına vurgu yapan Üçtepe, hayat pahalılığı ve ücretlerin alım gücündeki düşüşün çalışanları olumsuz etkilediğini kaydetti.

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin arttığını belirten Üçtepe, asgari ücretle çalışan milyonların yıl dolmadan gelirlerinin eridiğini söyledi.

Üçtepe’nin ardından Birleşik Kamu-İş İl Temsilcisi Tuba Demirel, KESK Dönem Sözcüsü Kenan Sırma birer konuşma yaparak kamu emekçilerinin, emeklilerin ve işçilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çektiler.

Yapılan konuşmalardan sonra Eğitim-Sen müzik topluluğunun seslendirdiği türküler eşliğinde halaylar çekildikten sonra miting sona erdi.