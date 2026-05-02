Çorumlu öğretmenler, Polonya’nın Gdansk şehrinde kültürlerarası anlamda dikkat çeken önemli bir organizasyona katıldı.

Erasmus+ kapsamında yürütülen “Wear To Care” projesinde 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında Polonya’nın Gdansk şehrinde önemli bir öğrenme hareketliliği gerçekleştirildi.

Türkiye’den Eğitimde Değişim İçin Eylem Derneği (EDEN) üyesi öğretmenler Emine Yılmaz, Esen Yıldırım ve Tuğcan Demirel’in katıldığı program, Zespól Szkól Ogólnoksztalcacych nr 2 okulunun ev sahipliğinde düzenlendi.

Polonya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu hareketlilik, Türkiye’nin yanı sıra İspanya ve Yunanistan’dan proje ortaklarının da katılımıyla güçlü bir uluslararası iş birliği ortamı oluşturdu.

Farklı ülkelerden gelen katılımcılar, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak projenin çok kültürlü yapısını zenginleştirdi.



