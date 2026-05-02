“Güçlü Okul Güçlü Nesil” Projesi kapsamında pilot okul olarak seçilen Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bahar Şenliği ve okul tanıtım programı düzenledi.

Programa İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ve Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Bülent Eryiğit katıldı.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel projeler, robotik uygulamalar, teknik çalışmalar ve atölye faaliyetleri sergilendi. Ayrıca sosyal ve sportif etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında halk oyunları gösterileri de sunuldu. Program, öğrencilerin hazırladığı çalışmaların ziyaretçilere tanıtılmasıyla tamamlandı.