Alaca’da hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden hacı adayları dualarla uğurlandı.

Uğurlama programına Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, Alaca İlçe Müftüsü İsmail Karadavut ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Uğurlama programında hacı adaylarıyla bir araya gelen Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, hac ibadetinin önemine dikkat çekerek, vatandaşlara hayırlı yolculuk temennisinde bulundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, hacı adayları sevdikleriyle vedalaşarak kutsal yolculuklarına başladı. Başkan Arslan yaptığı açıklamada, “Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara doğru yola çıkan kıymetli hemşehrilerimizi dualarla uğurladık. Rabbim yapacakları ibadetleri kabul eylesin, yolculuklarını hayırlı ve kolay kılsın. Sağ salim dönerek sevdiklerine kavuşmalarını temenni ediyorum. Tüm hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.