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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonette yapılan aramada, 1 milyon 800 bin adet bandrollü boş makaron bulundu. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonette, 1 milyon 800 bin adet bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yapıldı. Polis ekipleri, 180 kutu halinde 1 milyon 800 bin adet bandrollü boş makaron ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.