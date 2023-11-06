Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum 'da otomobilin Tır'a arkadan çarpması sonucu araç bulunan 1 yaşındaki Oğuz Kağan bebek hayatını kaybetti.

Kaza 4 Kasım'da Çorum -Samsun kara yolu Sıklık mevkiinde meydana geldi.

Gülersin T. (26) idaresindeki 55 LL 177 plakalı otomobil, Yakup Ö'nün (55) kullandığı 19 HK 360 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Serpil T. (25) ve bir yaşındaki oğlu Oğuz Kağan T, yaralanmıştı.

2 gündür Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam mücadelesi veren minik bebek doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.