Çorum'da PTS kameralarının 'sahte plaka' uyarısı üzerine polis ekiplerince durdurulan otomobilin sürücüsüne yapılan ön uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirlendi. Ehliyetsiz olduğu da tespit edilen sürücüye, ilgili maddelerden toplam 74 bin 582 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının "sahte plaka" uyarısı üzerine D.D. idaresindeki otomobil, hayvan pazarı yakınlarında durduruldu. Yapılan kontrollerde, araç üzerinde bulunan 66 HD 478 plakanın herhangi bir tescil kaydının olmadığı, trafikten çekme belgeli aracın asıl plakasının ise 19 TP 671 olduğu belirlendi.

Trafik ekiplerince sürücüye; "sahte plaka takmak ve kullanmak", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ile "tescil belgesi ve plaka olmadan trafiğe çıkmak" maddelerinden toplam 74 bin 582 TL idari para cezası uygulandı. Narkotik polisi tarafından sürücüye yapılan ön uyuşturucu testinin pozitif sonuç verdiği tespit edildi. Gözaltına alınan sürücünün uyuşturucu durumunun netleşmesi için hastanede de test yapılacağı öğrenildi.

Otomobil, trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından otoparka çekildi