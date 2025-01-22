Amatör futbolda geçtiğimiz hafta yaşanan gerilimli maçlar nedeni ile on futbolcu ve bir teknik adam tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

1. Amatör Kümede oynanan Ulukavakspor-Alaca Belediyespor maçında Ulukavakspor'dan Mehmet Ali Özdil rakip takım oyuncusunu tehdit ettiği e yumruk atmaya çalıştığı için kırmızı kart görmesi nedeni ile. Melih Kozan rakip takım oyuncusuna küfür etmesi nedeni ile Mert Uysal ise rakip oyuncuya küfür etmesi ve saldırması nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi.

Aynı maçta Alaca Belediyespor'dan ise Ali Baran Aral rakip oyuncuya küfür etmekten, Serkan Aykut kendi takım arkadaşı kırmızı kart gördükten sonra rakip oyuncuyu kovalayarak saldırmasından ve olayların başlamasına neden olduğu için, daha sonrasın da ise rakip oyunculara hakaret ve küfürler savurduğu için, Caner Tosun ise rakip oyuncuyu tehdit ve küfür ettiği için kırmızı kart görmesi nedeni ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

U 18 Liginde Buharaspor ile Osmancıkgücüspor arasındaki maçta maçın devre arasında Buharaspor kulübünden Mehmet Efe Açıkgöz rakip takım oyuncunun göğüs kafesine tekme attığı için, Osmancıkgücüspor'dan Hamza Ömer Kaya rakip takım oyuncusuna yumruk atması nedeni ile Buharaspor'dan Mert Yıldız kendisine yumruk atan rakibine küfür ettiği için kırmızı kart görmelerinden dolayı tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler.

U 15 Liginde Maviayspor ile Mimar Sinanspor maçının 45. dakikasında hakemin oyuncusunu çift sarı karttan oyundan atmasının ardında kulüp teknik sorumlusu Demir Demirös takımı sahadan çekmesi nedeni ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

Aynı maçta Osmancıkgücüspor'dan Kenan Fındık kural gereği kırmızı kart gördüğü için ceza kuruluna sevk edilmeden bir maç ceza aldı.

U 15 Liginde ise Maviayspor kulübünden Anıl Kaan Özejder ve U 18 liginde Sungurlu Belediyespor’dan Ali Baran Görgün çift sarı kartan kural gereği kırmızı kart gördükleri için bir maç ceza aldılar.