Düzce'de 100. yaşına giren Ferit Fırat'ı komşuları unutmadı. Bir asrı deviren Fırat, 100. yıl pastasını eliyle kesti.

Düzce Merkeze bağlı Uzun Mustafa Mahallesi'nde yaşayan Ferit Fırat, 100. yaşına komşularının hazırladığı doğum günü sürprizi ile girdi. Bayram dolayısıyla hem komşularının bayram tebriklerini kabul eden, hem de komşularının hazırladığı üzerinde 100 yazan pastasını kesen Fırat, "Hayatım boyunca hep yürüyüş yaptım. Arabaya binmedim. Cimnastik ve spor yaptım" dedi.

İstanbul Belediyesi Sular İdaresi Müdürlüğü'nden emekli olan Fırat, bir asrı geride bıraktı. Uzun yaşamın sırrını anlatan Ferit Fırat, "Alkol ve sigarayı hiç kullanmadım. Çok badireler atlattık. Bazı sınavlardan geçtik ve bu yaşa geldik. Birçok şeyler gördük. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu. Ben yürüyüşü çok severim. Hayatım boyunca hep yürüyüş yaptım. Arabaya binmedim, cimnastik ve spor yaptım. Gençliğime, yemeğime dikkat ettim. Kahvaltıyı fazla yapmam. Az kahvaltı yaparım. Öğlen az bir yemek yerim. Akşama yemeğimi yerim. Sigara ve alkol hayatımda hiç kullanmadım. Eskiden iyiydi, sonra sonra biraz zorluk çektik. Atatürk'ü öldüğünde tabutunda Dolmabahçe Sarayı'nda gördüm” dedi.

Sürpriz yapan komşulardan Arzu Ataç ise, “50 senelik komşuyuz burada. Annem de çok severdi. Ferit amca mahallemizin en büyüğü. Çerkez'dir kendisi. Çerkezler sağlıklı ve biraz uzun yaşarlar. Çok şükür halen ayakta, sağlıklı güzel bir ömür yaşadı. Allah uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Çocukluğumdan beri hayatımızda” diye konuştu.