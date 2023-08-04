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MURAT ÇETİN

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun 176 kilometrelik Samsun-Çorum etabı tamamlandı.

Turun üçüncü etabında Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Serdar Anıl Depe birinci olurken, Ahmet Örken ikinciliği, Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Burak Abay ise üçüncülüğü elde etti.

VALİ ÇİFTÇİ: 176 KM PEDAL ÇEVİRDİLER

Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen ödül töreninde konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, sporcuların 176 kilometre boyunca pedal çevirerek Samsun'dan Çorum'a geldiklerini kaydetti.

Sporcuların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde kullandıkları güzergahtan yola çıktıklarını aktaran Vali Çiftçi, önemli bir organizasyonun başarıyla devam ettiğini kaydetti.

AKYÖN: YARIŞMA TARİHE BİR DAMGADIR

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ise yarışmanın geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğunu vurguladı.

Akyön, “Bu yarışma Türkiye Yüzyılı'nın başladığı şu günlerde tarihe bir damgadır, bisikletle kültürlerarası, tarihler arası ulaşımdır. Sevgidir, saygıdır, kardeşliktir, barıştır ve pedalla Türkiye yüzyılına doğru emin adımlarla yürümektir. Bunu başardı” dedi.

Sivas'tan yola çıktıklarını hatırlatan Akyön, "200 kilometreden fazla etabı 4,5 saatte bu yiğitler hiç durmadan devam etti. O gün ecdadımızın devam ettiği yolda bugün de gençlerimiz devam etti. Aynı şekilde Amasya'da, Havza'da, Samsun'da ve bugün Çorum'dayız." ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLERİ PROTOKOL ÜYELERİ VERDİ

Dereceye giren sporcuların ödüllerini protokol üyeleri verdi.

Törene, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar ile AK Parti İl Başkanı Murat Günay katıldı.