Pazar günü evinde Amedspor ile karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK bu zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım dünki antrenmanda Amedspor maçının provasını yaptı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya Loick Landre dışında tüm futbolcular katıldılar. Sakatlık dönemini tamamlayan ve deneme çalışmaları yapan tecrübeli futbolcunun önümüzdeki haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı takım dünki çalışma öncesinde Amedspor takımının analizini yaparak rakibin artıları ve eksileri üzerinde Teknik Heyetin bilgilerini dinlediler.

Bu toplantının ardından sahaya çıkan Çorum FK’da ısınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ile devam etti.

Ardından önce yarı sahada Amedspor maçının taktiğini yaptıran Teknik Heyet daha sonra bunu tam sahada devam ettirdi.

Teknik Direktör Serkan Özbalta bu çalışma sırasında futbolculara mevkisel uyarılarda bulundu.

Çalışmanın son bölümü oyun formatında bir program uygulandı.

Ahlatcı Çorum FK Amedspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.

Kırmızı Siyahlı takımda Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın sekiz günde oynanacak üç maçın plan ve programına göre bir planlama yaptığı öğrenildi.