İki sezon Çorum FK forması giyen Burak Çalık, Anagold Erzincanspor kulübü başkanlığına aday oldu.

Erzincan’lı olan Burak Çalık ilk toplantısı bugün yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul’da Başkanlığa aday olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Burak Çalık yaptığı paylaşımda şunları söyledi: ‘Değerli Erzincanlılar ve Erzincanspor’a gönül veren büyüklerim kardeşlerim dostlarım, Bugün hayatımın en heyacanlı ve en anlamlı adımlarından birini atıyorum, Çocukluğumdan buyana formasını gururla taşıdığım, her başarısında sevinçten havalara uçtuğum, her zorluğunda üzüntüsünü yüreğimde hissettiğim Erzincanspor’umuzun kulüp başkanlığına adaylığımı açıklıyorum.

Burar yalnızca bir sorumluluk değil aynı zamanda Erzincanspor’umuzun hak ettiği değerleri yeniden kazanması ve hepimizin hayalini süsleyen güçlü bir kulüp olması için verdiğim sözdür. Erzincan’ı ve Erzincanspor’u birlek ve beraberlik içinde yeniden ayağa kaldırmak geçmişteki özlenen günlere döndürmek en büyük hedefimdir. Bu hedef doğrultusunda küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp Erzincan’ı tek yürek olarak takımımıza sahip çıktığı bir düzen kurmak için var gücümle çalışacağım.

Geçmişte yaşanan hatalardan ders alarak sağlam temeller üzerine kuracağımız bir yapı ile mali ve idari açıdan güçlü geleceğe güvenle bakan, yalnızca bugün değil yarınları da planlayan bir Erzincanspor inşa etmeyi kendime bir borç biliyorum.

Çünkü Erzincanspor sadece bir spor kulübü değil, Erzincan’ın ortak değeri gençlerimizin hayallerini ve geleceğimizin en önemli teminatıdır. Bu yolculukta bana güvenen destek veren ve birlikte yürüyeceğimiz inancını taşıyan herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Gelin hep birlikte, omuz omuza vererek hayalini kurduğumuz Erzincanspor’u yeniden inşa edelim. Çünkü biz birlikte güçlüyüz ve birlikte başaracağız’ dedi.

Burak Çalık 1989 Erzincan doğumlu. Futbola 2001 yılında Erzincanspor alt yapısında başlayan ve 2006 yılında ilk profesyonel imzayı atan Burak Çalık ardından Altay, Samsunspor, Adanaspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor, Denizlispor, Samsunspor’da forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Çorum FK’ya transfer oldu. 22-23 sezonu devre arasında Kastamonuspor’a transfer olan Burak Çalık aynı sezon sonunda aktif futbolu bıraktı. Çalık önceki sezonda kısa bir süre Çorum FK’da İdari Menejer olarak görev yaptı.

Erzincanspor’un Olağanüstü Genel Kurulu ilk toplantısı dün akşam saat 20’de yapıldı. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı 19 Aralık’ta oynanacak Erzincanspor- Çorum FK Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından saat 20’de yapılacak.