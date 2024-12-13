Merkez Hakem Kurulu maçı iki kez bitiren hakeme ödül gibi bir atama yaptı.

Ahlatcı Çorum FK- Erzurumspor maçının bitiş düdüğünü iki kez çalan Erdem Mertoğlu bu hafta sonu Süper Ligde Galatasaray - Trabzonspor derbisinde dördüncü hakem olarak görevlendirildi.

Ligde önceki hafta sonu Ahlatcı Çorum FK’nın sahasında Erzurumspor’a 1-0 mağlup olduğu maçı yöneten Samsunlu hakem Erdem Mertoğlu maçın uzatma dakikalarını eksik oynattığı için bitirdiği maçı futbolcuları soyunma odasından geri çağırarak iki dakika daha oynatmıştı.

Bu olay maçın ardından tüm ulusal kanallarda haber olarak işlenmiş ve hakemin bu yanlış kararı uzunca tartışılmıştı.

Ancak Merkez Hakem Kurulu bu hatayı görmezden geldi ve Erdem Mertoğlu’na pazartesi günü Süper Ligde lider Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki derbide dördüncülük hakemi olarak görev verdi.