Sungurlu Belediyespor’da antrenör olarak göreve başlayan Kıvanç Kaya UEFA B kursu ikinci etabını da başarı ile tamamlayarak belgeyi almaya hak kazandı.

Çorum FK alt yapısında oynadıktan sonra A takıma transfer olan Kıvanç Kaya üst üste geçirdiği iki ağır sakatlığın ardından aktif futbolu bırakan ve Çorum FK alt yapısında göreve başlayan Kıvanç Kaya 2. Amatör Küme’de şampiyonluğa koşan Sungurlu Belediyespor’un başına geçti.

Kıvanç Kaya antrenörlük hayatına devam etmek için kurslara başvurdu ve 3-14 Haziran tarihleri arasında Erzurum’da Sway Otel’de yapılan UEFA 1. etap kursunun ardından 3-12 Aralık tarihleri arasında ise Antalya TUİ Bluexhante Otel’de düzenlenen ikinci etaba katıldı.