İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ile birlikte yeni adresinde hizmet vermeye başlayan Gazi Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi No: 6 adresinde hizmet vermekte olan mevcut Gazi Aile Sağlığı Merkezi binasının yenilenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda merkez, aynı mahallede bulunan Anadolu 5. Sokak No: 20 adresindeki geçici hizmet binasına taşındı.

Gerçekleştirilen ziyarette aile hekimleri ve sağlık personeli ile bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi alarak hizmetlerin daha etkin, verimli ve vatandaş odaklı şekilde sürdürülebilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında ayrıca bölgede yapımı planlanan ve proje çalışmaları devam eden 9 hekimli Aile Sağlığı Merkezi binası hakkında aile hekimlerinin görüş ve önerileri alındı.

Yeni hizmet binasının planlama sürecinde sahada görev yapan sağlık çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate alınmasının önemine vurgu yapıldı.

ESKİ BİNA YIKILACAK, PROJE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Zehir yeni Aile Sağlığı Merkezi binasının en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulabilmesi amacıyla proje çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü belirterek, proje sürecinin tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

Taşınma sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla aile hekimleri ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Zehir ayrıca yıkılarak yeniden yapılacak mevcut hizmet binasında teknik ekip ile birlikte incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında yatırım süreci, proje hazırlıkları ve planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmeler gerçekleştirildi.