İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 112 Web İhbar Sistemi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kullanıcı dostu ara yüzü ve kolay erişim imkanıyla dikkat çeken sistem sayesinde şüpheli durumlar ve suç faaliyetleri hızlı ve güvenli bir şekilde yetkililere bildirilebilecek.

Emniyet ve jandarma ihbarlarının kolayca yapılabilmesi için devreye alınan sistemde ihbarlar, https://ihbar.ng112.gov.tr/ adresi üzerinden hızlı ve etkin bir şekilde iletilebilecek.

112 Web İhbar Sisteminin önemli bir hizmet olduğunu belirten Çorum Valisi Ali Çalgan, “Artık vatandaşlarımız şüpheli bir durumla karşılaştığında veya bir suç faaliyetine tanık olduğunda, internet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde ihbarda bulunabilecekler” dedi.

112 Web İhbar Sisteminin sağladığı avantajlar hakkında da bilgi veren Vali Çalgan, “Konuşma engeli bulunan özel bireylerimiz gördüğü bir olayı bu sistem ile rahat bir şekilde ihbar edebilecek. Ayrıca 112’ye erişmek için telefon imkanı olmayan ama internet erişimi olan vatandaşlarımız da aynı şekilde 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğüne erişim sağlayabilecektir” ifadelerini kullandı.

Yeni sistem sayesinde ihbarların emniyet ve jandarma birimlerine anında ulaştırılacağını ve acil durumlara daha hızlı müdahale edileceğini belirten Vali Çalgan, sistemin devreye alındığı 11 Aralık 2024 tarihinden itibaren ihbar sistemine Çorum’da 72 vaka bildirildiğini de sözlerine ekledi.