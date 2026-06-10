Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne yükselen Çorum Belediyesi Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette antrenör ve sporcular, elde edilen başarı sürecinde verdiği desteklerden dolayı Başkan Aşgın'a teşekkür etti. Final Four etabında kazanılan ikinciliğin ardından takıma verilen "ikincilik şilti" ile sporcuların imzasını taşıyan forma da Başkan Aşgın'a takdim edildi.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak, Çorum Belediyespor Başkanı Adil Balcı, Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık, Çorum Belediyespor Basketbol takımı teknik heyet ve sporcuları katıldılar.

Ziyarette ilk olarak Kulüp Başkanı Adil Rahmi Balcı, Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, İl Temsilcisi Ali Karabıyık, takım teknik heyeti ve kaptanı birer konuşma yaparak her zaman yanlarında olan maddi ve manevi destek veren Başkan Aşgın’a teşekkür ettiler.

Başkan Aşgın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çorum'un spor alanında önemli bir ivme yakaladığını vurguladı. Elde edilen başarının şehir adına gurur verici olduğunu belirten Aşgın, yöneticilere ve sporculara teşekkür etti.

Çorum'un spor alanında "altın bir dönem" yaşadığını ifade eden Başkan Aşgın, "Mutluyuz, gururluyuz. Çorum olarak her alanda Süper Ligde olma hedefini koyuyoruz. Masa Tenisinde, Güreş’de bu sezon Voleybol’da Sungurlu Belediyespor Efeler ligine çıktı, Arca Çorum FK Süper lige cıktı. Basketbol da 2. lige çıktık ancak bu bizi kesmez, Bundan sonra yeni hedefler koymamız gerekiyor. Hedefimiz 1. Lig. Bu yıl da iddialı bir takımla hedefimize ulaşmak için çalışalım. Şehrimiz buna hazır. Her anlamda Çorum en iyisini hak ediyor ben verdiğiniz emekler ve kazandığınız bu başarı için hepinizi tebrik ediyorum." dedi.