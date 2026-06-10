Arca Çorum FK’nın en fazla forma giyen dört ismi kırmızı siyahlı takımın son yıllardaki başarılarında forma giyen isimlerden oluştu.

2021-22 sezonunda Çaykur Rizespor’dan Çorum FK’ya transfer olan ve altı sezondur kırmızı siyahlı takımda forma giyen Atakan Akkaynak bu dönemde iki şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu sezonlarda 154 maçta forma giyen Akkaynak en fazla forma giyen futbolcu ünvanını elinde bulunduruyor.

Çorum FK formasını en fazla giyen ikinci isim ise 22-23 sezonunda Urfaspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Erkan Kaş dört sezonda toplam 147 maçta forma giyerek istikrar abidesi olmaya devam etti. Erkan Kaş 2. ve 1. ligde kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi oldu.

23-24 sezonunda İstanbulspor’dan transfer olan ve son üç sezonda kaptanlığa kadar yükselen Ferhat Yazgan bu dönemde 140 maçta forma giyerek en fazla forma giyen üçüncü futbolcu oldu. Yazgan kırmızı siyahlı takımda bir şampiyonluk sevinci syaşadı.

Çorum FK formasını en fazla giyen dördüncü isim ise kaleci Hasan Hüseyin Akınay oldu. 20-21 sezonunda Bandırmaspor’dan Çorum FK’ya transfer olan ve bir şampiyonluk yaşadıktan sonra bir sezon Adanaspor’a giden ve yeniden kırmızı siyahlı takıma dönen Hasan Hüseyin Akınay toplamda 134 maçta Çorum FK formasını giyerek en fazla forla giyen dördüncü isim oldu.