Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Yunus Öztürk ile Melek Öztürk'ün kızları Elif Sena Öztürk (12), vefat etti.

Bir süredir Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Elif Sena Öztürk, yakalandığı hastalığa yenik düştü.

Elif Sena Öztürk'ün cenazesi bugün Akşemseddin Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.

Hakimiyet, Elif Sena'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.