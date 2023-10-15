İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 120 günde yapılan uyuşturucu operasyonlarına dair verileri paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, “Türkiye Yüzyıl’ında uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak görüyoruz. Zehir tacirliğini de terörle eşdeğer olarak görüyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadelemizi “arzla” ve “taleple” olmak üzere iki yönlü sürdürüyoruz. Bu kapsamda son 120 günde: uyuşturucuyla mücadelede 80.572 operasyon düzenlendi. 98.198 şüpheli gözaltına alındı, 8.379’u tutuklandı, 3.422’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz! Hangi büyüklükte olursa olsun gölge gibi takiplerindeyiz! Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!” paylaşımını yaptı.