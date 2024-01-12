Çorum İl Özel İdaresi, 2023 yılında sağlık raporu elverişli olan engelli vatandaşlara 42 adet akülü ve 78 adet de manuel tekerlekli sandalye teslim etti.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada 2016 yılından günümüze kadar engellilere yapılan yardımlar hakkında bilgi verildi.

5302 sayılı yasa kapsamında Çorum İl Özel İdaresi bir yandan kırsal alanda temel hizmetleri yerine getirmekte ve mücavir alan dışında yaşayan vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirici faaliyetler yürütüldüğünü ve diğer taraftan da yine aynı Kanunun kendisine yüklediği görevler kapsamında sosyal sorumluluklar üstlenerek vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı projelerin hayata geçirildiğinin belirtildiği açıklamada, “Bu projelerin başında engelli vatandaşlarımızın günlük hayata tutunmalarını ve herhangi bir engelle karşılaşmadan aktif bir şekilde hayatın içinde olmalarını sağlamaya yönelik olarak akülü ve manuel tekerlekli sandalye temini gelmektedir. Çorum İl Özel İdaresi 2016 yılından bu tarafa İl merkezi, ilçeler ve köylerde ikamet eden engelli vatandaşlarımıza, tam teşekküllü bir hastaneden alacakları “akülü yahut manuel tekerlekli sandalye kullanması uygundur” şeklindeki sağlık raporuna istinaden, Kurum bütçe imkanları dahilinde araç temin etmektedir.

Buna göre 2016-2022 yılları arasında toplam 243 akülü sandalye ve 241 manuel tekerlekli sandalye temin edilmişken, 2023 yılı içerisinde de sağlık raporu elverişli olan engelli vatandaşlarımıza 42 adet akülü ve 78 adet de manuel tekerlekli sandalye teslim edilmiştir” denildi.