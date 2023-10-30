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Antalyanın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde, ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Aylin Kaya, 3 gün önce sabah saatlerinde okula gitmek için servise bindi.

SERVİSTEN İNDİ OKULA GİRMEDİ

Güzeloba Ortaokulu önünde servisten inen Kaya, okula girmedi ve şehirci yolcu otobüsüne binerek bölgeden uzaklaştı. Yanında telefon bulunmayan kızlarına ulaşamayan aile büyük panik yaşadı.

3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Mahallede, okul çevrelerinde aramalarına rağmen bir sonuca ulaşamayan aile durumu polise bildirdi. 3 gün geçmesine rağmen çocuklarından bir haber alamayan aile gelecek güzel bir haber bekliyor.