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Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen İbranice 3 altın varaklı kitap ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramankazan ilçesinde istihbari çalışmalar neticesinde, 6 Ekim'de 4 kişinin söz konusu tarihi eserler için müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin üzerinde 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Yahudilikle ilgili 3 İbranice el yazması kitap ele geçirildi.

Yaklaşık 20 milyon lira değerinde olduğu belirtilen altın varaklı kitaplara el konuldu, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.