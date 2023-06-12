Çorum Bilim ve Sanat Merkezi, Biyoloji alanında Türkiye birincisi oldu.

TÜBİTAK 17. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Sergisi 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara ATO Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

9 Haziran’da yapılan ödül töreninde Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Biyoloji alanında Türkiye birincisi oldu.

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Yusuf Mert Dalgıç ve Mustafa Arslan, Danışman Öğretmenleri Mehmet Fidan rehberliğinde hazırladıkları ‘Meyve Sinekleri ile Biyomimetik Mücadele’ projesi ile 14 bin 883 proje arasından jüri değerlendirmesi sonucu birincilik ödülü almaya hak kazandı. (Haber Merkezi)