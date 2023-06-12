FATİH BATTAR

Kırkdilim geçidinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çorum-Osmancık yolu Kırkdilim mevkii 21 kilometresinde kimliği belirsiz bir araçtan akan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda, Osmancık istikametinden gelen araç virajda kayarak, Çorum istikametinden gelen araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç içindeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada karayolları ekipleri de başka kazaların yaşanmaması için mazot dökülen kesimlerde tozlama yaptı..