Dünyanın dört bir yanından hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelen milyonlarca Müslüman, Hac ibadetini yerine getiriyor.

Yoğun hava sıcaklıklarının yaşandığı Suudi Arabistan'da ise, Hac adayları için acı olaylara şahit olunuyor.

EN AZ 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’da bulunan en az 14 kişi hayatını kaybetti. 17 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre hac ziyareti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

SICAKLIK GİDEREK ARTIYOR

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde pazartesi günü sıcaklıkların 47 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı yayımladığı bir tavsiye kararında hava sıcaklıklarının yükseleceği uyarısında bulunarak hacı adaylarına susuz kalmamalarını ve günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 15.00 arasında dışarıda bulunmamalarını tavsiye etti.