İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 14 katlı binanın bodrum katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi Topçu Sokak'taki 14 katlı binanın bodrum katındaki dairede, doğalgaz tesisatından kaynaklı bir patlama yaşandı.

Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları ve eşyalar etrafa yayıldı. Savrulan parçaların üzerine düştüğü araçlarda hasar oluşurken, apartmandaki bazı pencerelerin de camları kırıldı.

Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, sokaktaki elektrik ve doğalgaz akışını kesti.

APARTMAN GÖREVLİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Binada çalışma başlatan itfaiye ekipleri, bazı kişileri yaralı olarak kurtardı. Patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin 48 yaşındaki apartman görevlisi Nuri Girgin olduğu belirlendi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.