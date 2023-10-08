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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer emniyet birimlerince eylül ayında gözaltına alınan 196 şüpheliden 144'ü tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer emniyet birimlerince kent genelinde 1-30 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 196 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 144'ü tutuklandı.

Yapılan operasyon çerçevesinde 2 bin 75 fişek, 31 av tüfeği, 227 ruhsatsız ve 39 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İHA