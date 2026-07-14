Çorum'da Kale Mahallesi'nde aslına uygun olarak restore edilen İkiz Konakların açılış tarihi belli oldu.

İkiz Konakların restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen ve yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, konağın 15 Eylül'de Çorum halkının hizmetine açılacağını duyurdu.

Tarihi Kültür Yolu güzergâhında yer alan İkiz Konaklar butik otel konseptiyle hizmet verecek.

Konağın içerisinde 22 yatak kapasiteli Butik Otel, Leblebi Üretim ve Satış Alanı, Yöresel Kahvehane ve Kahvaltı Salonu bulunacak.

İkiz Konaklar'da ayrıca Çorum'un tanıtımına yardımcı olacak kültürel donatıları olan, turistlerin ziyaret edebileceği bir kütüphane de yer alacak.