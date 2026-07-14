Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Osmancık Kalesi çevresinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli yapıların yıkımına başlandı.
Proje kapsamında kale çevresinde bulunan 98 bina yıkılarak bölge, geniş bir park ve yaşam alanına dönüştürülecek.
Osmancık ilçesi Yazı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 166,24 hektarlık Kale Çevresi, “taş düşme riski” ve “afet riski” nedeniyle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilmişti.
Çorum Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale kapsamında, söz konusu alandaki 98 binanın yıkımı, enkazdan elde edilecek ekonomik değeri bulunan hurda malzemeler karşılığında gerçekleştiriliyor. Yıkım çalışmalarının 90 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.