AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, yeni teknolojik imkânlarla proje ve güzergâhın yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Kaya, Kastamonu etabında 3 tünel ve bir köprünün yer aldığını söyledi.

Milletvekili Kaya, Karayolları Kastamonu ve Samsun Bölge Müdürlerinin de katıldığı toplantıda yol projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaya, gelişen teknolojik imkânlar doğrultusunda proje ve güzergâh üzerinde yeni değerlendirmeler yapılacağını ifade ederek, "Amacımız bu yoldan gelenlerin güvenli bir şekilde İskilip'e ulaşmaları. Çalışmalar başladı, bittiğinde ihalesi ve ödeneği ile ilgili çalışmalara başlayacağız." dedi.

Kaya, Kastamonu sınırları içerisindeki 30 kilometrelik bölümde toplam 3 bin metre uzunluğunda 3 tünel ile 250 metrelik bir köprü bulunduğunu belirterek, teknik çalışmaların bu kapsamda sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaya'ya Tosya ziyaretinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve AK Parti İskilip İlçe Başkanı Demirci eşlik etti. (Haber Merkezi)