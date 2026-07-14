Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına yaklaşık 1 ay gibi bir süre kala Çorum Şehir Stadyumu'nda eksiklikler gideriliyor.
Haziran ayında başlayan stad bakım ve onarım çalışması kapsamında zemindeki çimler kaldırılmıştı, dün itibariyle yeni çimler serildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da stadyuma giderek çalışmaları yerinde denetledi.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Demirkıran, stadyum ve dışında yapılan çalışmaların 1 ay içinde tamamlanması talimatı verdi.
Çorum FK ilk iç saha maçını Kasımpaşa ile ikinci haftada oynayacak.
Stadyumun ikinci hafta maçına kadar yetiştirilmesi hedefleniyor.
Muhabir: Çorum Hakimiyet