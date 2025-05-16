15 Temmuz Derneği yöneticileri Çorum'a geldi.

Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Başkan Vekilleri İlhami Çil, Hüseyin Can ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Alkılıç’, Vali Ali Çalgan'ın ziyaret etti.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 12.00’de Ulu Cami’de gerçekleşecek 'Her Ay 253 Hatim' programı kapsamında Çorum'a geldiklerini söyledi.

Ziyarette, manevi değerlerimizin yaşatılması ve birlik ruhunun pekiştirilmesi üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirildi. Derneğin faaliyetleri ve yeni projeleri hakkında istişarelerde bulunuldu.Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimiz rahmet ve minnetle yad edildi.