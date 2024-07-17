Milli İrade Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Lek, milletimizin şanlı direnişi ve yeniden dirilişi olan 15 Temmuz'un sekizinci yıldönümünde 15 Temmuz'u önemsizleştirme, değersizleştirme ve sıradanlaştırma girişimleri olduğunu belirtti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Mustafa Lek, “Bugün sekizinci yıldönümünü idrak ettiğimiz 15 Temmuz 2016 gecesi ne sadece basit bir darbeydi ne de sıradan bir terör saldırısı. Dışarıdan yönetilen, sinsice planlanmış ve aşama aşama uygulanmaya çalışılmış, FETÖ ihanet şebekesinin sadece bir yüzünü gördüğümüz ihanet gecesiydi. Başarıya ulaşmaları halinde milletimiz ve devletimiz etkisi belki de 100 yıl sürecek felaketlerle, işgallerle ve müstemleke yönetimleriyle karşı karşıya kalacaktı.

Bununla birlikte 15 Temmuz aynı zamanda milletimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hainlere ve sahiplerine dur dediği şanlı bir direnişti.

Milletimiz, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı'mızda belirttiği gibi yurdumuza alçakları uğratmamak ve hayasızca akınları durdurmak için gövdesini siper etmiş ve 253 vatandaşımız o gece hainlerce şehit edilmişti” dedi.

“Milletimizin şanlı direnişi ve yeniden dirilişi olan 15 Temmuz'un sekizinci yıldönümünde 15 Temmuz'u önemsizleştirme, değersizleştirme ve sıradanlaştırma girişimlerini ibretle izliyoruz. Biz önceki yıllarda olduğu gibi bugün de gelecekte de bu girişimlere karşı duyarlıyız ve dimdik ayaktayız” ifadelerini kullanan Mustafa Lek,

“Milli İrade Platformu olarak bir kez daha 15 Temmuz gecesi şehit edilen 253 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. 15 Temmuz’un gerçek anlamının idrakında olan bizler, bunu gelecek kuşaklara aktarmayı bir borç biliyoruz. FETÖ ihanet şebekesine ve tezahür edecek diğer hainlere nasıl ve hangi şartlarda olursa olsun fırsat vermeyeceğiz, 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız” şeklinde belirtti.